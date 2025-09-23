Irán ejecutó al menos a 1 000 reos desde principios de año, denuncia ONG

Irán ejecutó al menos a mil prisioneros condenados a muerte en lo que va de 2025, informó el martes la oenegé Iran Human Rights (IHR), que denuncia una "campaña de asesinatos masivos" en las cárceles de la República Islámica.

Solo en la última semana se llevaron a cabo al menos 64 ejecuciones, una media de más de nueve ahorcamientos al día, según la organización con sede en Noruega, que cuenta y verifica diariamente el número de ejecutados.

La cifra es la más alta desde que IHR comenzó a monitorear las ejecuciones en 2008. A pesar de que aún quedan más de tres meses para que termine 2025, la cifra ya superó el anterior récord de al menos 975 en 2024.

Irán llevó a cabo una oleada de ejecuciones en la década de 1980 y principios de la de 1990, tras la revolución islámica de 1979 y la guerra con Irak.

Pero la República Islámica está aplicando ahora la pena capital con más intensidad que en cualquier otro momento de las últimas tres décadas, según organizaciones de derechos humanos, en un contexto marcado por los movimientos de protesta contra el ayatolá Alí Jamenei en 2022-2023 y la guerra de 12 días contra Israel en junio.

"En los últimos meses, la República Islámica inició una campaña de asesinatos masivos en las prisiones de Irán, cuyas dimensiones, ante la ausencia de reacciones internacionales serias, se amplían cada día", denunció en un comunicado el director del IHR, Mahmud Amiry-Moghaddam.

La oenegé destacó que sus cifras sobre ejecuciones son "un mínimo absoluto" y que el número real es mayor "debido a la falta de transparencia y a las restricciones para informar".

Actualmente, las ejecuciones en Irán se llevan a cabo exclusivamente mediante ahorcamiento, aunque, en teoría, la 'sharía' (la ley islámica) permite otros métodos.

La mayoría tienen lugar en prisiones, aunque ocasionalmente se producen en público.

Según organizaciones como Amnistía Internacional, Irán es el segundo país del mundo con más ejecuciones, después de China, donde se cree que se ejecutan miles de personas al año, aunque no se dispone de cifras precisas.

