Mundo
03 sep 2025 , 22:00

El Congreso del Perú declara al Cartel de los Soles como organización terrorista

El Pleno aprobó la moción con 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones. El acuerdo califica al grupo como una amenaza externa y exhorta al Ejecutivo a tomar medidas de seguridad y política exterior.

   
  • El Congreso del Perú declara al Cartel de los Soles como organización terrorista
    Congreso de Perú ( Coaler )
Fuente:
Registro
Fuente:
Agencias
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó este miércoles 3 de septiembre de 2025 una moción que declara al Cartel de los Soles como organización terrorista y amenaza externa.

La resolución fue adoptada tras el debate de tres mociones de orden del día (18726, 18821 y 18763), que recibieron 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones.

Le puede interesar: El cartel de los Soles y su lazo con el Estado venezolano

El acuerdo exhorta al Poder Ejecutivo a diseñar e implementar medidas en política exterior, seguridad y defensa para enfrentar a esta organización criminal.

Según el documento aprobado, el Cártel de los Soles representa “una grave amenaza para la estabilidad democrática, la seguridad ciudadana y la paz social”, debido a sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Lea también: Noboa declara como terrorista al Cartel de los Soles y ordena indagar su incidencia en Ecuador

El canciller Elmer Schialer ya había expresado días atrás su respaldo a esta declaratoria, señalando que la agrupación genera terror mediante sus actividades ilícitas.

Con esta decisión, Perú se suma a otros países de la región como Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Ecuador y República Dominicana, que han clasificado al Cartel de los Soles como grupo terrorista.

Temas
Congreso de Perú
grupo terrorista
cartel de los soles
Elmer Schialer
Perú
Noticias
Recomendadas