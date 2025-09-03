El Congreso del Perú declara al Cartel de los Soles como organización terrorista

El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó este miércoles 3 de septiembre de 2025 una moción que declara al <a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cartel-de-los-soles&amp;ved=2ahUKEwj8he77j76PAxVGSDABHU6-EJsQFnoECB4QAQ&amp;usg=AOvVaw3rpGvUoGWkJA5AyeYLfxOZ>Cartel de los Soles</a> como <b>organización terrorista y amenaza externa</b>. La resolución<b></b> <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/quienes-son-el-cartel-de-los-soles-DL9937454 target=_blank></a> <b></b> <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/daniel-noboa-cartel-soles-ecuador-JK9936193 target=_blank></a> <b></b><a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/mundo/gobierno-milei-declara-organizacion-terrorista-cartel-soles-EB10004981&amp;ved=2ahUKEwj8xObokb6PAxVSRDABHS2JAjkQFnoECBcQAQ&amp;usg=AOvVaw0z47KAVNSE4TjVNaQq0dds></a><b></b>