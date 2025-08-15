Mundo
15 ago 2025 , 08:06

El cartel de los Soles y su lazo con el Estado venezolano

Algunos miembros del llamado cartel de los Soles están vinculados con las altas esferas del gobierno venezolano, señalando a Nicolás Maduro como líder del cártel de narcotráfico.

   
  • El cartel de los Soles y su lazo con el Estado venezolano
    Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, líderes venezolanos.( AFP )
Fuente:
EFE y Redacción
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Cártel de los Soles es una estructura criminal directamente ligada al poder en Venezuela, conformada principalmente por altos oficiales militares y funcionarios del régimen chavista. Su nombre surge de los soles, o insignias que portan los generales en sus uniformes, y fue empleado por primera vez en 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional fueron investigados por narcotráfico.

LEA: Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe apunta al régimen de Maduro y al Cartel de los Soles

Desde entonces, lo que empezó como sobornos y complicidad pasiva, fue evolucionando hacia una participación directa en el tráfico de drogas, especialmente en rutas entre Colombia, Venezuela y otros destinos internacionales.

Con el tiempo, el grupo se estructuró como una red de poder, no un cartel en el sentido clásico mexicano o colombiano y se extendió a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, lo que le permitió controlar aeropuertos, puertos y puntos clave de tránsito.

La dependencia del régimen de Nicolás Maduro respecto a esta estructura criminal se ha ido consolidando. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., el cartel está encabezado por el propio Maduro y otros altos funcionarios, y ha sido sancionado como terrorista global por su colaboración con organizaciones como el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.

Recientes indicios sugieren que esta estructura proporciona apoyo logístico, político y financiero a estas bandas, incrementando su alcance transnacional.

LEA: ¿Quiénes integran la delegación rusa que viaja a la cumbre entre Putin y Trump en Alaska?

Diversas voces, como expertos de Insight Crime y el International Narcotics Control Board, han subrayado cómo esta red ha infiltrado el Estado venezolano, convirtiendo al país en una base estratégica para el tráfico de cocaína con destino a EE. UU. y Europa.

Algunos de los señalados como miembros o colaboradores del cartel incluyen a Nicolás Maduro actual presidente de Venezuela y señalado como el cabecilla del cartel por el gobierno de Estados Unidos, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Néstor Reverol y Hugo Carvajal, este último quien recientemente se declaró culpable en EE. UU. por cargos relacionados con el narcoterrorismo y tráfico de drogas, vinculándose directamente al cartel de los Soles.

Temas
narcotráfico
Nicolás Maduro
cárteles
cartel de los soles
Diosdado Cabello
Diosdado Cabello
Donald Trump
Nicolás Maduro
Marco Rubio
Venezueka
Noticias
Recomendadas