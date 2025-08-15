El cartel de los Soles y su lazo con el Estado venezolano

El Cártel de los Soles es una estructura criminal directamente ligada al poder en Venezuela, conformada principalmente por altos oficiales militares y funcionarios del régimen chavista. Su nombre surge de los soles, o insignias que portan los generales en sus uniformes, y fue empleado por primera vez en 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional fueron investigados por narcotráfico.

Desde entonces, lo que empezó como sobornos y complicidad pasiva, fue evolucionando hacia una participación directa en el tráfico de drogas, especialmente en rutas entre Colombia, Venezuela y otros destinos internacionales.

Con el tiempo, el grupo se estructuró como una red de poder, no un cartel en el sentido clásico mexicano o colombiano y se extendió a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, lo que le permitió controlar aeropuertos, puertos y puntos clave de tránsito.

La dependencia del régimen de Nicolás Maduro respecto a esta estructura criminal se ha ido consolidando. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., el cartel está encabezado por el propio Maduro y otros altos funcionarios, y ha sido sancionado como terrorista global por su colaboración con organizaciones como el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.

Recientes indicios sugieren que esta estructura proporciona apoyo logístico, político y financiero a estas bandas, incrementando su alcance transnacional.

Diversas voces, como expertos de Insight Crime y el International Narcotics Control Board, han subrayado cómo esta red ha infiltrado el Estado venezolano, convirtiendo al país en una base estratégica para el tráfico de cocaína con destino a EE. UU. y Europa.

Algunos de los señalados como miembros o colaboradores del cartel incluyen a Nicolás Maduro actual presidente de Venezuela y señalado como el cabecilla del cartel por el gobierno de Estados Unidos, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Néstor Reverol y Hugo Carvajal, este último quien recientemente se declaró culpable en EE. UU. por cargos relacionados con el narcoterrorismo y tráfico de drogas, vinculándose directamente al cartel de los Soles.