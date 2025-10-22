Colombia: Hallan muerta a joven universitaria tras dos meses secuestrada por disidencias de las FARC

Una joven estudiante de la Universidad Nacional de<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/gustavo-petro-entrevista-polemica-trump-BC10305613 target=_blank> Colombia</a> en Medellín fue hallada muerta tras haber permanecido casi dos meses secuestrada, presuntamente por un grupo <b>disidente de la antigua</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/condenan-21-anos-prision-implicado-magnicidio-miguel-uribe-turbay-DC10309381 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/colombia-uribe-celebra-absolucion-afirma-justicia-encima-politica-ID10310866 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>