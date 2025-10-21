Mundo
21 oct 2025 , 16:12

Condenan a 21 años de prisión, ha implicado en magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe, del derechista partido Centro Democrático, murió el 11 de agosto por heridas en la cabeza tras un brutal ataque armado durante un acto político en Bogotá.

   
    Miguel Uribe, de 39 años, pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá, y murió tras sufrir una hemorragia cerebral.( Foto: Internet )
Uno de los implicados en el asesinato a tiros del aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe, fallecido en agosto tras varias semanas en estado crítico, fue condenado a 21 años de prisión, informó este martes la Fiscalía.

Según el ente acusador, Carlos Eduardo Mora González aceptó su responsabilidad en el atentado del 7 de junio en Bogotá contra el senador opositor al gobierno del izquierdista de Gustavo Petro, un hecho que sacudió la carrera a las elecciones presidenciales de 2026.

El condenado se encargó de transportar al sicario menor de edad, que fue sentenciado a siete años de reclusión. Por el magnicidio hay otros cuatro detenidos, pero aún no ha sido identificado el autor intelectual.

“Condujo y puso a disposición un vehículo para reconocer previamente el lugar en el que se perpetró el crimen y trasladó a otros involucrados en el atentado”.

Además, afirman que con la “fachada” de ser un conductor a través de plataformas virtuales de transporte “movilizó armas y estupefacientes”. Su participación en el plan criminal estuvo mediada por un ofrecimiento de unos USD 1 280 dólares.

Uribe, del derechista partido Centro Democrático, murió el 11 de agosto por heridas en la cabeza tras un brutal ataque armado durante un acto político en Bogotá.

El legislador opositor, de 39 años, pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá, y murió tras sufrir una hemorragia cerebral.

