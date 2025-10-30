Carlos III despoja a su hermano Andrés de sus títulos reales y lo expulsa de la residencia real

El Palacio de Buckingham confirmó la medida , señalando que el rey ejerció su prerrogativa real para iniciar el proceso formal de despojo , una acción que cuenta con el apoyo de la familia real, incluido el príncipe Guillermo .

El rey Carlos III del Reino Unido ha tomado la decisión formal y definitiva de retirar todos los títulos y honores reales a su hermano menor, el príncipe Andrés. A partir de hoy, el ex duque de York ya no será conocido como príncipe ni recibirá el tratamiento de Su Alteza Real.

El príncipe Andrés es el segundo hijo de la reina Isabel II y Felipe de Edinburgo.

El Palacio de Buckingham enfatizó la necesidad de estas medidas , a pesar de que Andrés continúa negando todas las acusaciones en su contra, y concluyó su comunicado diciendo:

Esta drástica acción se produce en medio del renovado escrutinio público por sus vínculos con el fallecido financiero Jeffrey Epstein , por lo que, a sus 65 años , el hermano del monarca será conocido simplemente como Andrés Mountbatten-Windsor .

Además de la pérdida de títulos esenciales como príncipe, duque de York, conde de Inverness y barón de Killyleagh, Andrés también será despojado de condecoraciones de alto rango como la Orden de la Jarretera.

Como consecuencia directa de esta pérdida de estatus, el ex príncipe deberá abandonar Royal Lodge, su residencia en Windsor durante más de dos décadas, según fue notificado formalmente.

Si bien Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial en el caso por agresión sexual con Virginia Giuffre (quien se suicidó en abril y cuyas memorias intensificaron el escrutinio), el monarca consideró que existieron "graves errores de juicio" que llevaron a esta medida sin precedentes.