Brasil usará método que mide las emisiones de metano para impulsar la ganadería sostenible

Brasil, mayor productor y <b>exportador mundial de carnes</b>, pretende impulsar prácticas sostenibles en ganadería a partir de los datos obtenidos con una herramienta recién lanzada, cuyo objetivo<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/brasil-ganaderia-emisiones-metano-PD10026845 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/brasil-lula-dice-brasil-no-tiene-prisa-tomar-represalias-comerciales-contra-ee-uu-ED10023106 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/cumbre-amazonia-colombia-bogota-XF9986716 target=_blank></a></b> <b></b>