El programa brasileño para rastrear el ganado será vital para combatir la deforestación

Brasil, el mayor productor y exportador mundial de carne bovina, puso en marcha en julio un programa que le permitirá rastrear la trayectoria de todas sus reses, desde el nacimiento hasta el sacrificio, y que será vital en el combate a la deforestación, según especialistas consultados por EFE.

Se trata del Programa Nacional de Identificación Individual de Bovinos y Búfalos (PNIB), una vieja reivindicación tanto de los países importadores de carne preocupados con las normas sanitarias, como de las organizaciones ecologistas interesadas en impedir la venta de reses procedentes de áreas deforestadas, principalmente en la Amazonía.

Según el calendario fijado por el Gobierno a finales de julio, a partir del 1 de enero de 2033 estará prohibido en Brasil cualquier movimiento de reses que no estén debidamente identificadas y registradas en los inventarios nacionales, y todas tendrán que contar con una anilla o etiqueta electrónica de identificación.

La iniciativa, que demoró en ser implantada y permite verificar tanto el cumplimiento de normas sanitarias como ambientales, ayudará a combatir la deforestación en Brasil, una de las principales fuentes de emisiones de gases contaminantes en la mayor economía latinoamericana, según los especialistas consultados por EFE.

"El programa se atrasó por la mentalidad de un sector en Brasil que cree que rastrear la deforestación es rastrear la producción. Por el contrario, si no existiese deforestación, la rastreabilidad del ganado no sería necesaria", afirmó el secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, Márcio Astrini.

Según el coordinador de la mayor red de organizaciones ecologistas del país, el programa es vital porque evitará que el consumidor termine pagando por un producto que va a financiar la destrucción de los bosques.

Para Bruno Vello, analista de políticas públicas de Imaflora, el decreto del 27 de julio que estableció el calendario para implantar el programa es muy importante porque, finalmente, fija plazos.

"Es algo bueno porque hasta ahora no teníamos plazos ni informaciones, pero ahora sabemos que está en desarrollo", aseguró.