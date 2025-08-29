El programa brasileño para rastrear el ganado será vital para combatir la deforestación

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/brasil target=_blank>Brasil</a></b>, el mayor productor y exportador mundial de carne bovina, puso en marcha en julio un programa que le permitirá rastrear la trayectoria de todas sus reses, desde el nacimiento hasta el <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/pueblos-indigenas-amazonia-cop30-LA10012009 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/brasil-lula-dice-brasil-no-tiene-prisa-tomar-represalias-comerciales-contra-ee-uu-ED10023106 target=_blank></a> <b></b>