La cumbre amazónica concluye en Bogotá con pactos para acelerar la acción climática

Presidentes y delegaciones de ocho países de la Amazonía clausuraron este viernes la V Cumbre de Presidentes de Países Amazónicos con la aprobación de la Declaración de Bogotá, que recoge compromisos regionales para "proteger" el pulmón del mundo.

En la sesión, que se extendió poco más de una hora, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Bolivia, Luis Arce, y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, presentaron en Bogotá los resultados de la reunión que contó con representantes de los ocho países amazónicos.

Los portavoces manifestaron que llegaron a acuerdos en temas como la crisis climática, la lucha contra la deforestación y el crimen organizado, así como en el fortalecimiento del papel de los pueblos indígenas en la protección de la selva.

Petro, anfitrión del encuentro, planteó que la cita tuvo "una importancia estratégica" para convencer a la comunidad internacional de que la crisis climática debe estar en el centro de la política global.

Recalcó la necesidad de acudir unidos a la COP30 de Belém do Pará (Brasil) en noviembre para que el mundo "defina si prefiere la hambruna y la guerra o salvar la vida y la cultura humana en el planeta".