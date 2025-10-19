Bombardeo israelí deja seis palestinos muertos en el centro de Gaza

Al menos seis palestinos murieron y otros nueve resultaron heridos este domingo en un bombardeo del Ejército de Israel frente a un café en el centro de Gaza, informaron fuentes médicas del Hospital Mártires de Al Aqsa, en Deir al Balah. Según los reportes, un dron atacó una reunión de personas en las inmediaciones del café Twix, situado junto a la carretera de Rashid, una vía que recorre la Franja de norte a sur, a pocos metros del mar.

Imágenes difundidas en redes palestinas muestran columnas de humo elevándose sobre la costa y a civiles rescatando a heridos, incluidos niños, entre los escombros del local. Momentos después, se registraron dos nuevos bombardeos en la región central de Gaza, esta vez en el campamento de refugiados de Nuseirat, cerca del estadio Al Ahli. De acuerdo con la cadena Al Jazeera, los ataques consecutivos dejaron un número indeterminado de víctimas adicionales.

Estos incidentes se produjeron poco después de que el Gobierno israelí ordenara al Ejército atacar “enérgicamente objetivos terroristas” en respuesta a los enfrentamientos ocurridos en Rafah, al sur de Gaza. En esa zona, milicianos palestinos lanzaron un misil antitanque y disparos contra tropas israelíes, lo que generó un intenso intercambio de fuego. Israel calificó el hecho como “una flagrante violación” del acuerdo de alto el fuego.

Mientras tanto, la fuerza Radea, vinculada al Ministerio del Interior de Hamás, informó que realizaba una operación para capturar a Yasser Abu Shabab, un líder miliciano acusado de colaborar con Israel. Según una fuente de las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, las tropas israelíes habrían intervenido para proteger a Abu Shabab, lo que desató los combates. Tanto Hamás como Al Qasam se desvincularon oficialmente de los enfrentamientos, alegando haber perdido contacto con sus miembros en Rafah desde la reanudación de la ofensiva israelí en marzo.