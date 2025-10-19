El papa León XIV canoniza a los primeros santos venezolanos en una histórica ceremonia en el Vaticano

Acompañado por el repicar de campanas en la plaza de San Pedro, el papa León XIV canonizó este domingo al médico José Gregorio Hernández y a la monja Carmen Rendiles, los dos primeros venezolanos en ser proclamados santos. La ceremonia, presenciada por unas 55 000 personas, desató una ola de emoción en Venezuela, donde miles de fieles siguieron la misa desde pantallas gigantes en Caracas y otras ciudades, entre lágrimas, cánticos y fuegos artificiales.

“Es una bendición para el país”, expresó Yesenia Angulo a un medio local, una devota que siguió la canonización desde la iglesia de La Candelaria, donde reposan las reliquias de José Gregorio. En la plaza de San Pedro, León XIV destacó que los nuevos santos “han mantenido encendida la lámpara de la fe”, mientras los retratos de los siete canonizados fueron desplegados en la fachada de la basílica.

José Gregorio Hernández, conocido como “el médico de los pobres”, nació en 1864 en Isnotú, Trujillo, y dedicó su vida a atender gratuitamente a los más necesitados. Su legado trascendió lo religioso y se convirtió en símbolo de esperanza en Venezuela, donde su imagen adorna calles, templos y murales. Carmen Rendiles, por su parte, superó su discapacidad física, nació sin el brazo izquierdo, para fundar la Congregación de las Siervas de Jesús, dejando una huella de servicio y fe hasta su muerte en 1977.

Junto a los venezolanos, el papa canonizó a otros cinco beatos, entre ellos Maria Troncatti, religiosa italiana que dedicó su vida a la población indígena del Ecuador, y Bartolo Longo, un exsacerdote satánico que se reconcilió con la fe. También fueron proclamados santos Peter To Rot, mártir papuano, el obispo armenio Ignazio Choukrallah Maloyan y Vincenza Maria Poloni. En Venezuela, el fervor se extendió más allá de los templos: se inauguraron obras, procesiones y murales en honor a los nuevos santos, símbolos de fe en tiempos difíciles.