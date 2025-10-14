El Papa León XIV convoca un acto de reparación tras la profanación en el altar de la Basílica de San Pedro

La Basílica de San Pedro en el Vaticano fue nuevamente escenario de un grave acto de profanación. El pasado viernes, un ciudadano intentó orinar ante el sagrado Altar de la Confesión, un suceso que conmocionó a los fieles y a la Santa Sede. Este incidente marca el tercer episodio de desprecio religioso de carácter público y ofensivo que ocurre en la basílica en pocos meses, poniendo en evidencia los desafíos de seguridad en uno de los lugares más sagrados del catolicismo.

El suceso ocurrió ante la mirada atónita de numerosos turistas y fieles presentes. Según reportes de medios italianos, el hombre logró franquear las barreras que protegen el baldaquino de Bernini, subió al altar principal y, al intentar orinar, fue interceptado de inmediato por agentes de paisano de la Gendarmería Vaticana. El individuo, que según algunas fuentes era de origen kosovar, fue escoltado fuera del recinto y puesto a disposición de las autoridades italianas.

La reacción del Papa León XIV fue inmediata y contundente. Si bien el Vaticano solía manejar estos incidentes con un perfil bajo para evitar que actos similares se repitieran, el nuevo Pontífice optó por una respuesta pública y litúrgica. El Santo Padre ordenó que se celebrara un "acto de reparación" específico y sin demoras. En la tradición católica, este rito es necesario para restituir la santidad del lugar, ya que el altar simboliza a Cristo.

