El Papa León XIV convoca un acto de reparación tras la profanación en el altar de la Basílica de San Pedro

<b>La Basílica de San Pedro en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/vaticano target=_blank>Vaticano</a> fue nuevamente escenario de un grave acto de profanación.</b> El pasado viernes, un ciudadano intentó orinar ante el sagrado Altar de la Confesión, un suceso que<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/religion target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/joel-mokyr-philippe-aghion-y-peter-howitt-ganan-premio-nobel-economia-innovacion-crecimiento-economico-sostenido-LF10267963 target=_blank></a></b>