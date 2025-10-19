Robo en el Museo de Louvre, en París, en pleno horario de visitas

Este domingo 19 de octubre, en <b>París, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/emmanuel-macron-nombra-gobierno-frances-politicos-y-tecnicos-FF10266517 target=_blank>Francia</a>, el museo del Louvre fue el escenario de un audaz robo: nueve joyas pertenecientes a Napoleón </b>fueron sustraídas, lo que obligó al cierre temporal del<b></b><b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/metro-barcelona-hombre-vias-salva-ultimo-segundo-HK10296670 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b>