19 oct 2025 , 08:20

Robo en el Museo de Louvre, en París, en pleno horario de visitas

Los ladrones, disfrazados de obreros, aprovecharon obras de remodelación para ingresar al museo y escapar sin causar pánico ni violencia.

   
    Museo del Louvre. ( Foto: Internet. )
Este domingo 19 de octubre, en París, Francia, el museo del Louvre fue el escenario de un audaz robo: nueve joyas pertenecientes a Napoleón fueron sustraídas, lo que obligó al cierre temporal del recinto. La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, calificó las piezas como de “valor patrimonial e histórico incalculable” y aseguró que el robo se produjo sin violencia ni pánico entre los presentes, que fueron evacuados de manera ordenada y segura.

Según las primeras investigaciones, los delincuentes, enmascarados y haciéndose pasar por trabajadores, ingresaron por el ala del río Sena aprovechando las obras de remodelación en curso. Con una amoladora angular rompieron una ventana y utilizaron un montacargas para llegar a la Galería Apolo, donde se exhibían las joyas napoleónicas. Los asaltantes, presuntamente tres o cuatro, huyeron tras el robo en dos scooters de gran tamaño, llevándose piezas como coronas, pendientes, un broche y un collar cuya lista definitiva aún se está elaborando.

