Italia: Incendio en el monasterio de Bernaga; evacuaron a 22 monjas de clausura

Un incendio de gran magnitud ha arrasado por completo con el monasterio de Bernaga, fundado en 1628 y ubicado en La Valletta Brianza, cerca de Milán, Italia. Las 22 monjas que residían en el convento fueron evacuadas de forma segura, según informaron los bomberos italianos este domingo. Solo una religiosa de 87 años presentó síntomas leves de intoxicación por humo.

El incendio, que comenzó el sábado, se propagó rápidamente a lo largo del complejo religioso. Las imágenes difundidas por los equipos de emergencia mostraron llamas visibles a varios kilómetros de distancia. Los medios locales, confirmaron que el edificio quedó completamente destruido, describiéndolo como uno de los emblemas espirituales e históricos de la región.

El monasterio albergaba valiosas obras de arte y objetos litúrgicos, que fueron completamente consumidos por el fuego. Las autoridades locales calificaron el suceso como una catástrofe y lamentaron los daños inmensos e incalculables ocasionados por la devastación. El alcalde de La Valletta Brianza, Marco Panzeri, destacó que la evacuación de las monjas fue la prioridad y expresó su pesar por la pérdida del patrimonio histórico y religioso del lugar.

Según las primeras investigaciones, el incendio podría haber sido provocado por un cortocircuito en una de las celdas del monasterio. Cabe recordar que el monasterio de Bernaga tenía un gran valor simbólico y religioso, pues fue el lugar donde Carlo Acutis, el primer santo millennial canonizado por la Iglesia católica, recibió su Primera Comunión en junio de 1998. Acutis fue proclamado santo por el papa León XIV el 7 de septiembre de 2025.