Italia: Incendio en el monasterio de Bernaga; evacuaron a 22 monjas de clausura

Un incendio de gran magnitud ha arrasado por completo con el monasterio de Bernaga, fundado en 1628 y ubicado en La Valletta Brianza, cerca de Milán,<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/miles-personas-movilizan-europa-solidaridad-palestina-EA10237416 target=_blank> Italia</a>. Las <b>22 monjas que residían en el convento </b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/dos-activistas-lanzan-pintura-roja-contra-cuadro-colon-museo-naval-madrid-FF10265819 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/emmanuel-macron-nombra-gobierno-frances-politicos-y-tecnicos-FF10266517 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>