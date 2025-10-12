Dos activistas lanzan pintura roja contra un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid

Dos activistas del movimiento de desobediencia civil no violenta Futuro Vegetal lanzaron este domingo pintura roja biodegradable sobre un cuadro de Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid, en un acto de protesta por la celebración de la Fiesta Nacional.

La pintura ha dañado la mitad izquierda del cuadro Primer homenaje a Cristóbal Colón, de José Garnelo, que se encuentra a la entrada del Naval.

Las dos activistas fueron “retenidas por un funcionario” del museo hasta la llegada, pocos minutos después, de varios agentes de la Policía Nacional, e interrogaron a las dos mujeres y detenerlas.

Según un comunicado del colectivo climático, las activistas portaban una pancarta con el lema: “12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial”.