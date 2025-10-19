Mundo
Bolivia vive su primera segunda vuelta presidencial bajo la nueva Constitución

Más de siete millones de ciudadanos están llamados a las urnas en una jornada que marca un hito democrático para el país andino.

   
    La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia comenzó este domingo.( Foto: EFE )
Bolivia vive este domingo una jornada electoral histórica con la realización, por primera vez, de una segunda vuelta presidencial. Los votantes deberán elegir entre los binomios encabezados por Rodrigo Paz Pereira, de tendencia centrista, y Jorge Quiroga, representante del sector conservador. Los recintos electorales abrieron sus puertas a las 08:00 hora local y permanecerán habilitados hasta las 16:00, según lo dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El proceso está bajo la supervisión de unos 204 000 jurados designados para atender las más de 35 000 mesas habilitadas en todo el país. En la inauguración de la jornada, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, destacó la relevancia del momento y señaló que este balotaje “quedará grabado en la historia nacional”. También hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y a los candidatos a respetar los resultados, “sea cual fuere el desenlace”.

Los contendientes, Paz y Quiroga, expresidente entre 2001 y 2002, fueron los más votados en los comicios generales del 17 de agosto, aunque ninguno alcanzó el 50 % necesario para triunfar en primera vuelta. Desde la entrada en vigor de la Constitución de 2009, todos los procesos electorales nacionales habían concluido en una sola ronda, por lo que esta segunda vuelta representa un hecho inédito.

¿Cuáles son las posturas de los candidatos?

Rodrigo Paz.
Rodrigo Paz. ( Foto: Internet. )

Tanto Rodrigo Paz como Jorge Quiroga coinciden en la necesidad de una transformación profunda en la economía boliviana. Ambos apuestan por un enfoque liberal orientado a la recuperación macroeconómica, con reducción del gasto público, apertura al comercio exterior y menor intervención estatal. Sin embargo, sus estrategias difieren en el manejo del financiamiento: mientras Quiroga plantea acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener liquidez, Paz propone reordenar las finanzas públicas y aprovechar los créditos previamente comprometidos antes de recurrir a nuevos préstamos externos.

Jorge Quiroga.
Jorge Quiroga. ( Foto: Internet. )

El eventual cambio de rumbo pondría fin a más de veinte años de predominio del modelo económico impulsado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), caracterizado por la fuerte presencia del Estado y una visión nacionalista de la economía. Analistas coinciden en que la gestión basada en la renta de los recursos naturales ha llegado a un punto de desgaste. “Ambos candidatos coinciden en que el modelo de Evo Morales y Luis Arce se agotó; la diferencia es si Bolivia recurrirá o no al FMI”, explicó el consultor político Carlos Saavedra en una entrevista con EFE.

Este giro se inscribe en la tendencia regional de avance de proyectos de derecha, tras los triunfos de Javier Milei en Argentina y Daniel Noboa en Ecuador. En política exterior, tanto Paz como Quiroga han manifestado su intención de recomponer los vínculos diplomáticos con Estados Unidos, interrumpidos desde 2008, lo que marcaría otro punto de inflexión para el país.

