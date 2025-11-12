Arequipa, Perú: Accidente de un bus interprovincial deja 37 muertos

Una trágica madrugada sacudió a la región de Arequipa, Perú, luego de que un bus interprovincial sufriera un grave accidente en la carretera Panamericana Sur. La unidad de transporte, perteneciente a la empresa Llamosas, se despistó y cayó a un barranco de aproximadamente 200 metros, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná.

El siniestro, que ocurrió al promediar la medianoche en circunstancias aún bajo investigación, dejó un saldo de al menos 37 personas fallecidas. La cifra fue confirmada por el gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, quien precisó que, inicialmente, se había reportado un número menor de víctimas, pero la cifra lamentablemente se elevó tras las tareas de rescate.

El bus había partido desde Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a la ciudad de Arequipa. Según informes preliminares, el fatal despiste se produjo luego de que la unidad de transporte colisionara con una camioneta a la altura del kilómetro 780 de la mencionada carretera.

