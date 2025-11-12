Mundo
12 nov 2025 , 07:33

Arequipa, Perú: Accidente de un bus interprovincial deja 37 muertos

El bus interprovincial de la empresa Llamosas cayó a un barranco de 200 metros en Ocoña luego de colisionar con otro vehículo. El conductor de la camioneta fue detenido.

   
    Bus cae por un barranco de aproximadamente 200 metros en Arequipa( Web )
Fuente:
Infobae
Fuente:
RPP
user placeholder

Redacción
Una trágica madrugada sacudió a la región de Arequipa, Perú, luego de que un bus interprovincial sufriera un grave accidente en la carretera Panamericana Sur. La unidad de transporte, perteneciente a la empresa Llamosas, se despistó y cayó a un barranco de aproximadamente 200 metros, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná.

El siniestro, que ocurrió al promediar la medianoche en circunstancias aún bajo investigación, dejó un saldo de al menos 37 personas fallecidas. La cifra fue confirmada por el gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, quien precisó que, inicialmente, se había reportado un número menor de víctimas, pero la cifra lamentablemente se elevó tras las tareas de rescate.

El bus había partido desde Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a la ciudad de Arequipa. Según informes preliminares, el fatal despiste se produjo luego de que la unidad de transporte colisionara con una camioneta a la altura del kilómetro 780 de la mencionada carretera.

La camioneta que colisionó con el bus accidentado, el conductor se encuentra a disposición de la policía
La camioneta que colisionó con el bus accidentado, el conductor se encuentra a disposición de la policía ( Web )

Los equipos de bomberos y la Policía se movilizaron rápidamente a la zona, caracterizada por curvas y pendientes pronunciadas, lo que dificultó las labores de rescate. Los heridos, cuyo número exacto aún es indeterminado, fueron trasladados de urgencia a centros de salud de Camaná y posteriormente a hospitales de mayor complejidad en la capital regional.

Como parte de la investigación en curso, el conductor de la camioneta involucrada en la colisión fue detenido y permanece bajo custodia policial en Ocoña. Las autoridades están evaluando si el conductor estaba bajo la influencia del alcohol al momento del impacto, un factor que podría ser determinante para esclarecer las causas de la tragedia.

Este tramo de la Panamericana Sur es conocido por su peligrosidad, y este suceso se coloca entre los más graves registrados en el sur peruano. La zona ya fue escenario de un accidente similar en 2018, en el mismo punto, lo que refuerza la necesidad de reforzar la seguridad vial en el sector.

