El director general de la BBC y la máxima responsable de noticias dimiten tras las críticas por la edición de un documental sobre Trump

El memorando filtrado provino de Michael Prescott, un exasesor externo independiente del comité de estándares editoriales de la BBC, quien dejó el cargo en junio.

Prescott expresó su preocupación por el documental "Trump: A Second Chance?" (Trump: ¿Una segunda oportunidad?) que transmitió la cadena el año pasado y fue realizado para la BBC por la productora independiente October Films Ltd.

Tras la doble dimisión, los abogados de Trump remitieron este lunes una carta a la BBC en la que amenazaron con presentar una demanda de al menos US$1.000 millones si no se emite una rectificación "completa y justa" del documental de Panorama y una compensación antes del jueves.

Por su parte, el presidente del Consejo de la BBC, Samir Shah, reafirmó en otra misiva su compromiso en la defensa de la imparcialidad e independencia de la corporación.

"Me aseguraré personalmente de que la BBC continúa tomando las acciones necesarias en el futuro para asegurar que conserva la confianza del público al que servimos".

Al igual que los dos directivos salientes, Shah reconoció que se cometió un error en la edición de ese documental, pero negó que exista intención de manipulación o parcialidad editorial en la cadena.

Hacia una transición

"Quería hacerles saber que he decidido dejar la BBC después de 20 años. Esta es mi decisión, y sigo muy agradecido con el Presidente (de la junta de la BBC) y la Junta por su apoyo inquebrantable y unánime durante todo mi mandato, incluso en los últimos días", indicó Davie al anunciar su renuncia el domingo.

El exdirector de la BBC indicó que estaba trabajando para ayudar a que haya "una transición ordenada a un sucesor en los próximos meses".

"En estos tiempos cada vez más polarizados, la BBC tiene un valor único y le habla a lo mejor de nosotros. Ayuda a hacer del Reino Unido un lugar especial; abrumadoramente amable, tolerante y curioso. Como todas las organizaciones públicas, la BBC no es perfecta, y siempre debemos ser abiertos, transparentes y responsables. Si bien no es la única razón, el debate actual en torno a BBC News ha contribuido comprensiblemente a mi decisión".

"En general, la BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, tengo que asumir la responsabilidad final", concluyó Davie.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, Deborah Turness había comunicado su dimisión a sus jefes el sábado.

Por su parte, Deborah Turness reconoció que "la continua polémica en torno al programa Panorama sobre el presidente Trump ha llegado a un punto en el que está perjudicando a la BBC, una institución que aprecio mucho".

"Si bien se han cometido errores, quiero dejar absolutamente claro que las recientes acusaciones de parcialidad institucional de BBC News son falsas", añadió.

La respuesta de Trump

"Altos cargos de la BBC, incluido Tim Davie, el director, dimiten/son despedidos porque los sorprendieron manipulando mi excelente (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero", publicó Trump en su red social Truth.

Y agregó: "Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos periodistas corruptos. Son personas muy deshonestas que intentaron influir en las elecciones presidenciales".

"Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro principal aliado. ¡Qué terrible para la democracia!", sentenció.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, El documental habría vinculado expresiones de Trump en momentos diferentes durante un mismo discurso.

Antes de que el presidente se pronunciara, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó dos palabras en X en respuesta a la dimisión de Tim Davie y Deborah Turness.

Compartió dos capturas de pantalla de artículos de prensa, una junto a la otra: en la primera escribió "Shot" sobre un titular de The Telegraph que rezaba "Trump declara la guerra a la 'BBC de noticias falsas'"; en la segunda escribió "Chaser" sobre una nota de BBC News que anuncia la dimisión de Tim Davie.

La expresión "shot and chaser" se usa en inglés para aludir con ironía a dos hechos consecutivos que se complementan o se encadenan, como una causa y su consecuencia.

El término viene de la jerga de bares, donde un trago de licor (shot) se acompaña de otra bebida (chaser) para suavizarlo.

Leavitt sugirió así que, tras el ataque de Trump a la BBC, llegó la renuncia de su director general.

A comienzos de esta semana, Leavitt había calificado a la BBC como un medio "100 % noticias falsas" por el citado documental de Panorama.

Cómo fue la edición del documental

La dimisión de Tim Davie y Deborah Turness se produce después de que The Telegraph citara en un artículo un memorándum interno filtrado de la BBC.

Este memorándum sugiere que el programa Panorama editó un discurso de Donald Trump para que pareciera que éste alentaba explícitamente los disturbios del Capitolio de enero de 2021.

El contenido editado se incluyó en el documental "Trump: ¿Una segunda oportunidad?", emitido el año pasado y producido para la BBC por la productora independiente October Films Ltd.

En su discurso en Washington D.C. el 6 de enero de 2021, Trump afirmó: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas".

Sin embargo, en la edición de Panorama se le observa diciendo: "Vamos a marchar hacia el Capitolio... y estaré allí con vosotros. Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas".

Las dos secciones del discurso que se editaron juntas estaban, en realidad, separadas más de 50 minutos.

El comentario "lucharemos con todas nuestras fuerzas" se extrajo de una sección donde Trump hablaba de la "corrupción" de las elecciones estadounidenses.