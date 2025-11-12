Un fallo masivo provoca un apagón general en República Dominicana

La República Dominica sufrió este martes un apagón nacional a causa de una avería originada en el sistema de transmisión, lo que afectó diversos servicios, entre ellos el metro y el teleférico de Santo Domingo.

En un comunicado, la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED) informó de que el servicio de energía eléctrica "está registrando un blackout, osea, un apagón, producto de una avería originada en el sistema de transmisión".

La entidad aseguró que se ha desplegado un amplio equipo técnico con miras a restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

La empresa establece que las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de esa demarcación originaron el disparo en cascada de las demás plantas de transmisión y generación de electricidad.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que el sistema eléctrico nacional comenzó a restablecerse luego del apagón general que afectó el país este martes, dejando sin servicio a hospitales, escuelas y al transporte público.

