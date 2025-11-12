Mundo
Un fallo masivo provoca un apagón general en República Dominicana

El apagón generalizado en todo el país del Caribe se debe a un fallo en el sistema de transmisión, esto ha paralizado servicios esenciales.

   
Fuente:
EFE
user placeholder

EFE
La República Dominica sufrió este martes un apagón nacional a causa de una avería originada en el sistema de transmisión, lo que afectó diversos servicios, entre ellos el metro y el teleférico de Santo Domingo.

En un comunicado, la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED) informó de que el servicio de energía eléctrica "está registrando un blackout, osea, un apagón, producto de una avería originada en el sistema de transmisión".

La entidad aseguró que se ha desplegado un amplio equipo técnico con miras a restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

La empresa establece que las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de esa demarcación originaron el disparo en cascada de las demás plantas de transmisión y generación de electricidad.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que el sistema eléctrico nacional comenzó a restablecerse luego del apagón general que afectó el país este martes, dejando sin servicio a hospitales, escuelas y al transporte público.

Apagón masivo en República Dominicana
Santos explicó, en declaraciones a los medios, que ya se han incorporado 472 megavatios de generación al sistema, lo que representa más del 15 % de la capacidad total.

"Iremos restableciendo la energía de manera paulatina y mantendremos a la población informada", aseguró el funcionario.

Destacó que el servicio de transporte público fue restablecido completamente, incluyendo el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y la OMSA. También anunció que estos servicios serán gratuitos y operarán por dos horas adicionales para facilitar el retorno de los ciudadanos a sus hogares.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó que a la 1:25 de la tarde, las subestaciones eléctricas que alimentan las líneas 1 y 2 del metro de Santo Domingo, así como la línea 1 del teleférico, quedaron fuera de operación por salida del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), provocando la suspensión inmediata del servicio.

Los usuarios de la línea 1 del teleférico fueron evacuados de forma segura, aseguró en un comunicado.

De igual manera, los usuarios que se encontraban a bordo de los trenes del Metro fueron evacuados sin incidentes.

