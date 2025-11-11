China retira dos aplicaciones de citas gays

Las autoridades chinas ordenaron retirar de la tienda de Apple dos de las aplicaciones de citas entre hombres más populares de China, Blued y Finka, confirmó el martes a la AFP la compañía estadounidense.

"Tras una orden de la administración del ciberespacio china, hemos retirado estas dos aplicaciones únicamente de la tienda china", declaró un portavoz de Apple a la AFP.

"Respetamos las leyes de los países en los que operamos", añadió el portavoz de Apple.

El pasado fin de semana, internautas chinos detectaron la desaparición de las versiones completas de las dos aplicaciones, propiedad de un mismo grupo con sede en Hong Kong.

Ambas fueron retiradas de las plataformas de Apple (Apple Store) y Android (Google Play Store).

