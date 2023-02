Víctor Araus se retracta y dice que no buscaba apoyo político solo "una cita con el presidente"

Entrevista a Víctor Araus

En ese informe que revela La Posta hay un audio del señor Cherres, donde le dice textualmente a Danilo Carrera: "ten presente para que su asenso sea legal", después en otro audio el señor Carrera le responde al señor Cherres: "ya hablé con Guillermo (presidente) el tema de Araus, pero Guillermo tiene otra inquietud". Esa es la razón por la cual aparezco vinculado en ese informe y efectivamente me reuní dos veces con Carrera. Las fechas no recuerdo exactamente, pero fue previo y posterior a mi calificación que fue en julio.

Siempre pido disculpas por tener que nombrar a César Monge, en este tema, porque yo le pedí a la comandante Varela la autorización para hablar con el ministro y luego con el presidente y me lo negó. En vista que me lo negó, en una ocasión de trabajo con el ministro Monge, porque yo estaba en servicio activo, aproveché para pedirle ...alertarle de lo que iba a suceder. Le digo: "ministro necesito que esté pendiente a esta calificación" y me dijo que era un tema que lo estaba tratando directamente la comandante Varela con el presidente.

Y, entonces le digo: "ministro, por favor, consígame una cita con el presidente para poderle exponer la aclaración", y él me dijo que no lo podía hacer porque no quería tener conflicto con la comandante y él me dice: "quien te puede ayudar en este caso es Danilo Carrera (cuñado del presidente), te va a contactar una persona para que te reúnas con él" y, ahí, me contacta Rubén Cherres, que es la primera vez que hablo con él y coordinamos la reunión en casa de Danilo Carrera. Tuve una segunda reunión previa a la última que, tuvimos en el Bankers Club, ya es público en unos videos.

No fue más de tres o cuatro veces, no tengo claro el tema, pero fue puntualmente para que me dé la apertura de conversar con el señor Carrera y me dé una cita con el señor presidente que públicamente la he pedido durante todo este tiempo.