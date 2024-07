Metro de Quito: el Municipio acumula una deuda de USD 15,5 millones con la operadora Metro Medellín-Transdev, en 2024

Le parece inaudito que el alcalde Pabel Muñoz López hable de una ampliación del servicio hacia La Ofelia cuando no están al día en los pagos. Cita el primer estudio realizado por Metro Madrid sobre su similar de Quito, el cual señala que cuando se prevea una extensión del Metro al menos deben pasar cinco años para ampliar a una segunda etapa. Más allá de esto, el edil considera que la EPMMQ ha demostrado enormes dificultades en su gestión.

Campaña afirma que es lamentable que existan problemas contractuales que pueden llevar a la paralización de la obra más emblemática en la historia de la ciudad. A su criterio, EPMMQ tiene como función administrar los contratos para el correcto funcionamiento de la columna vertebral de la nueva movilidad de la ciudad y no está haciendo un buen trabajo.

El concejal Campaña revisando información sensible del Metro de Quito.

La operadora señala que se ha cumplido con los niveles de seguridad internacionales, pese a que no les han cancelado los USD 15,5 millones. Existe un parámetro internacional que permite medir los niveles de seguridad en un Metro.

Darío Paladines es vocero de la Veeduría del Metro de Quito, entidad que se encarga de observar, vigilar y fiscalizar a la operación comercial del sistema de transporte más moderno del país. Dice que es preocupante porque se pone en riesgo la prestación del servicio. "No se sabe lo que va a suceder, tal como sucede en el caso de Solanda, pues el informe era para marzo y nada ¿Qué se busca? ¿Acaso que prescriba el siniestro?".

Señaló que mañana, lunes 8 de julio de 2024, la Veeduría tendrá una reunión con el nuevo gerente del Metro, Juan Carlos Parra, para analizar los temas pendientes como el contrato de mantenimiento, las casas afectadas en Solanda y también la deuda con la operadora Metro Medellín-Transdev.

"Espero que el nuevo gerente no replique los errores del pasado y que no se mire a la Veeduría como un obstáculo. Nosotros queremos apoyarle, no molestarle", dijo Paladines.

Al momento, Ecuavisa.com espera una respuesta de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

