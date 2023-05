Junior Roldán muerto: cómo es el municipio colombiano de Fredonia donde encontraron su cuerpo

El Gobierno confirmó ayer, 8 de mayo de 2023, la muerte de Junior Roldán, alias 'JR', el segundo al mando de la banda Los Choneros, dedicada al narcotráfico y otros delitos, que opera en Ecuador y que se la relaciona al Cartel de Sinaloa.

Roldán fue asesinado con un disparo en la cabeza el pasado sábado, 6 de mayo, cerca del sector la vereda El Mango, en Fredonia, un pequeño municipio colombiano ubicado en el departamento de Antioquia, en la subregión Suroeste del país vecino.

El ministro del Interior, Juan Zapata, describió dónde fue encontrado "en una zona rural del departamento de Antioquia, en Colombia, se reportó a una persona fallecida de origen ecuatoriano. Por información de inteligencia se presumía que sería Junior Roldán".

El número de habitantes en este lugar no llega a 20.000, de hecho, ​​​​el alcalde de Fredonia, Gustavo Guzmán, en una entrevista con un diario colombiano detalló que era posible 'JR' había sido asesinado en otro lugar y abandonado en esta localidad, “la Policía me reportó que estaba indocumentado (...) Me preocupa que ocurran estas cosas, es muy extraño que suceda por aquí". En fotos de este municipio se puede apreciar que es una zona boscosa y está ubicado a 1.490 kilómetros de Guayaquil.

Las autoridades en la rueda de prensa de ayer aseguraron que Roldán no habría sido asesinado por la banda enemiga, pero no otorgaron más detalles.