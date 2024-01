Entonces, ¿cuáles podrían ser las motivaciones detrás de la elección de Córdoba en particular? Dos expertos argentinos en seguridad brindan detalles.

Sin embargo, aún surgen interrogantes sobre por qué la familia habría elegido aquel país para refugiarse. De hecho, no sería la primera vez que allegados a un narcotraficante se alojan en Argentina, cuando Pablo Escobar murió, su esposa también buscó trasladarse a ese país, donde incluso se le otorgó la nacionalidad.

Inda y su familia fueron expulsado el jueves pasado del barrio privado Country del Golf, en las afueras de la ciudad de Córdoba, en un amplio operativo que incluyó helicóptero y un sinnúmero de uniformados.

Existen ciertas características de este lugar que podrían revelar por qué fue seleccionado como refugio. Carolina Sampó, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, destaca que la elección comienza por su ubicación, la provincia se encuentra en el centro del país.

"Es peculiar, no es de acceso fácil, sugiere más la búsqueda de refugio y ocultamiento que un asentamiento vinculado a negocios de narcotráfico; no parece ser ese el objetivo", detalla la también fundadora de Amassuru, Red de Mujeres en Seguridad y Defensa, y agrega que al no estar cerca de la frontera, ni de Buenos Aires, el fin habría sido mantener un perfil bajo.