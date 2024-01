En Ecuador los fiscales no tienen garantías para investigar narcotráfico

En un pronunciamiento, la Fiscalía informó que hasta mayo de 2023 el agente contó con resguardo policial a cargo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional , momento en el cual la seguridad pasó a estar a cargo de las unidades policiales específicas de los casos que investigaba. Además, sus familiares confirmaron que no tenía resguardo permanente e incluso denuncian que fue engañado para que abandonara su vivienda.

Por ello, desde ayer, el cuestionamiento que ronda a su muerte es ¿por qué no estaba resguardado?

Suárez había sido el fiscal designado para investigar el caso de terrorismo en TC Televisión , incluso, ya había entrevistado a los 13 detenidos supuestos integrantes de la banda criminal Los Tiguerones. Sin embargo, según el comandante de la Zona 8, Víctor Herrera, el agente no había solicitado una actualización del análisis de riesgo por lo que no contaba con seguridad permanente.

Sobre el caso, María Fernanda Noboa, catedrática y experta en seguridad, enfatiza que el país carece de una estrategia preventiva, señalando la ausencia de una visión anticipada y alertas tempranas. A su criterio, el fiscal debía contar con cápsulas de seguridad en sus desplazamientos al ser una persona de alto riesgo.

En ese sentido, Pinto agrega que, así funciona en países como México, donde los fiscales se desplazan en vehículos blindados y cuentan con guardaespaldas.

Por ello, Pinto y Noboa cuestionan la justificación de Fiscalía y Policía, de que el magistrado habría informado no necesitar resguardo dado que tenía una audiencia telemática, "él no puede decir que no necesita seguridad, es su dispositivo quien lo decide".

