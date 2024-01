El historial delictivo de Inda es breve, pero no menor. Según el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) , en 2017, se inició un proceso en su contra por delincuencia organizada; en el mismo también figuran su esposo y otras 40 personas más.

El 27 de noviembre de 2017, el fiscal emitió un dictamen abstentivo a favor de Inda, al no encontrar "elementos de cargo que permitan continuar con una acusación al procesado", según consta en el acta (No.: 13284201700860). Como resultado, el 9 de enero de 2018, en el contexto de este proceso, a Inda se le devolvieron sus bienes ya que pudo "justificar debidamente su titularidad".

Su paso por los tribunales no concluyó allí. En 2020 se abrió otro proceso en su contra (No.: 13284202003889) y a cuatro personas más por enriquecimiento privado no justificado.

Dentro de este proceso, también están bajo escrutinio dos empresas en las que Inda funge como accionista y representante legal. Por un lado, Queen Water S.A., establecida en 2018 en Portoviejo, dedicada a la fabricación, elaboración, distribución y comercialización de hielo. Además, la empresa de transporte de carga pesada Jomavi S.A., fundada en 2014.

En los antecedentes procesales expuestos en el acta de la audiencia, la Fiscalía da a conocer que los procesados incrementaron su patrimonio de "manera injustificada" en un monto mayor a 200 salarios básicos. Además, aseguran que, con el fin de dar apariencia de licitud, llevaban a cabo la compra y venta de bienes muebles, como vehículos, maquinaria, casas y fincas, a través de estas empresas.

Sin embargo, luego de dos años y algunos reveses, el 20 de junio de 2022, el tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial de Manabí resolvió ratificar el estado de inocencia a Inda y sus familiares, al igual que a las personas jurídicas.