Uno de los cabecillas de Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito, desapareció de la cárcel en Guayaquil . La noticia comenzó a circular en redes sociales la mañana del domingo 7 de enero de 2024 y para la tarde ya era un hecho. Hasta el cierre de este reportaje no hay novedades del paradero del delincuente.

La versión que se manejaba es que cuando militares y policías intentaron intervenir la cárcel, para ejecutar el traslado de alias Fito , no lo encontraron.

Los rumores de que Adolfo Macías ya no estaba en la cárcel tomaron fuerza la mañana y mediodía del domingo. En redes sociales, varias cuentas apuntaban a la fuga del preso y las personas de los alrededores del recinto penitenciario reportaban un intenso movimiento en el lugar.

Luego, hubo estallidos en al menos seis cárceles del país , incluyendo un conato de incendio y secuestros de los guías penitenciarios. El Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) no dio información oportuna al respecto, tardó varias horas en pronunciarse.

Al día siguiente, el pasado 8 de enero, Izurieta dio una entrevista en Teleamazonas, y aseguró que se filtró información, lo que provocó que se frustre el operativo . El Secretario de Comunicación dijo que "la mejor decisión que podría haber tomado el Estado es no hacer nada".

Actualmente, Noboa mantiene altos índices de aprobación. Algunas encuestadoras incluso lo ubican por encima del 70% . Pero, Cabrera explica que con los últimos acontecimientos, los números podrían declinar. Sobre todo si no hay una respuesta concreta.

El analista político Giuseppe Cabrera considera que el Gobierno no ha tenido un adecuado manejo de la comunicación y ha tropezado en varias ocasiones.

También hay cuestionamientos de que el equipo, a cargo de la seguridad, no está preparado para responder a las emergencias. Los analistas coinciden en que la mayoría de nuevos ministros no tienen las credenciales para ejercer los cargos públicos. En el caso de la ministra Mónica Palencia, a cargo de Interior y Gobierno, ejerce un rol similar al de la exministra Alexandra Vela, priorizando su fuerte: lo político.

"Ya la hemos aplicado muchas veces, sin éxito alguno", asegura el analista, indicando que no hay garantía de la efectividad.

Sobre la declaratoria de estado de excepción , Pinto cree que es una medida parche, que da mayor poder a la fuerza pública, pero que no soluciona el problema de los eventos violentos que han ocurrido en las calles y mucho menos permitirá dar con el paradero de alias Fito .

El éxito de la consulta popular de 2024 estaba casi asegurado. Con la popularidad del Presidente y las preguntas que no sacudían a sectores sociales, no había razón para que alguien se oponga, más allá de los cuestionamientos de que no era necesario llamar a las urnas para conseguir esos objetivos.

Sin embargo, tras la desaparición de alias Fito y la reacción de los criminales en las calles, la consulta popular puede recibir una respuesta negativa por parte del electorado, que necesita acciones urgentes, según explica Cabrera.

Con las nuevas preguntas, el Presidente ya toca fibras más sensibles que para Pinto eran necesario preguntarse, como la extradición de presos o los jueces castrenses.

Que esas preguntas lleguen en medio de la crisis no es casual. El mensaje es que la reacción de Gobierno es impulsar la consulta como medida contra la inseguridad.