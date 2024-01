Lo hizo mediante la suscripción del Decreto Ejecutivo número 110, de 11 artículos, y ahora los militares tendrán "todo el respaldo político y legal en su accionar". La medida fue adoptada tras la c risis carcelaria registrada durante el último fin de semana en los centros de rehabilitación social del país y la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito , cabecilla de la agrupación delictiva Los Choneros, quien cumplía una pena de 34 años en la cárcel Regional Guayas.

Y añadió: "Por eso, desde el Gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años y en respuesta estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas he dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles.

El Jefe de Estado firmó el Decreto de Estado de Excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. "Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que Sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos".

