Piedad Alulema, de 69 años, trabaja desde el 2020 en el mercado Mayorista de Montebello, ubicado en el noroeste de Guayaquil, y ella asegura que "hay escasez de la cebolla colorada porque hubo mucho invierno a nivel mundial y no hay mucha producción".

En otros puestos como el del comerciante Javier Pilatuña, los estragos del clima han complicado la venta, pues "la gente no quiere pagar ni 60 o 50 centavos la libra de cebolla", menciona.

En este mercado otro producto de la canasta básica que se ha encarecido es el arroz, el saco pasó de 37 dólares a 44. Pero, lo más grave, aseguran los comerciantes del mercado Municipal Sauces 9, es que no se está produciendo lo suficiente, es decir, no llega la misma cantidad que antes, "no están produciendo porque pierden los sembríos por la lluvia". Y, los precios van a subir más, anticipan, "de tres a cinco dólares".