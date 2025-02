El gobierno de Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, puso como fecha límite el 1 de abril de 2025 para que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, por sus siglas en inglés, elabore un listado de países con potencial de ser socios y entablar un Tratado de Libre Comercio o acuerdos similares.

La agencia del gobierno debe revisar aquellos países que tengan una oferta que les dé ciertas ventajas para su consumo interno, así como para la producción global.

Felipe Ribadeneira, presidente de Fedexpor, explica que Ecuador no es un país trascendental para Estados Unidos, pero sí le provee de materias primas que le dan ciertos beneficios competitivos. De igual manera, las importaciones de ese país no representan una amenaza para las empresas nacionales, porque se trata de maquinaria, alimento para animales, plástico o productos farmacéuticos, es decir, insumos que no se hacen en Ecuador.