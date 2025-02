En las elecciones de segunda vuelta electoral, los ecuatorianos elegirán entre un modelo de Gobierno que cree en aumentar el tamaño del Estado y dar subvenciones; u otro que tiene mejor relación con los multilaterales, pero que no ha logrado recuperar las cifras de empleo .

Plantea controlar las empresas de plataformas digitales, porque considera que no garantizan los derechos de los trabajadores. También promete legislar para garantizar el empleo de los jóvenes .

En el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana , Luisa González habla de la recuperación laboral, pero no plantea exactamente cómo lo va a ejecutar.

Al respecto, el profesor de Economía de la Universidad Central, Santiago García, cree que el Estado no tiene la capacidad de absorber a los ciudadanos que no tienen un empleo adecuado, aunque cree que un mecanismo adecuado puede ser las alianzas público-privadas.

Por otro lado, Daniel Noboa ve a la generación de empleo desde una mirada global, cree que la clave de la productividad es apuntar al comercio internacional para participar en mercados más grandes, así como la atracción de inversiones. Sobre eso, la economista y académica, María Herrera, dice que no es posible atraer inversiones si Ecuador no da seguridad jurídica o si no mejora la situación de violencia criminal.

Ambos candidatos tendrán la necesidad de inyectar liquidez en la economía para que haya una reactivación pronta. González ha planteado tomar la reserva internacional del Estado, que respalda la dolarización.