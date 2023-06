La violencia no es la única problemática que amenaza a Durán, aunque, sí podría catalogarse como la más grave. A esa situación se unen otras falencias antiguas de la zona como la falta de agua potable, el mal estado de las calles, lo que finalmente complica la salubridad.

Aunque, durante todo 2022 no se registraron casos de leptospirosis en el cantón, la realidad es muy distinta ahora. Hasta el 23 de marzo, 51 personas se contagiaron ​​​​​​con esta enfermedad, es por eso que el Municipio de Durán declaró emergencia sanitaria. Pero, en el último corte de junio, el número registrado asciende a 160, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Jurado detalla que en los últimos seis meses se han formado mesas técnicas para articular con otras instituciones la difusión de medidas. Pero pareciera que no es suficiente, pues los casos siguen en aumento.

Por su parte, Lucy Jurado, coordinadora del MSP en la Zona 8, en una entrevista con Ecuavisa dijo que las condiciones de salubridad en Durán a inicios de año también contribuyeron a este aumento, "como el alcantarillado, agua potable, canales de drenaje, maleza, no había desratización. Eso fue determinante para que en los primeros meses haya un aumento rápido".

La misma situación se refleja con los casos de dengue. Aunque es un poco más positiva comparada con el año anterior, pues son menos. En lo que va de 2023, en la Zona 8, ya se reportan 1.454 casos, mientras que durante la misma fecha en 2023 eran 2.050 casos.

"En lo que corresponde Durán nosotros tenemos identificados 789 casos, lo que supone una disminución", destaca.

Jurado dice que la mayor recomendación para evitar los casos de dengue, es no dejar acumular el agua de lluvias en llantas, floreros, ni tapillas, pues ahí se cría la larva. Una situación común en el cantón, ya que el 55% de la población de Durán no tiene agua por tubería. En ese sentido, Jurado dice que también se hacen controles para que la ciudadanía no contrate a tanqueros informales.