Sorteando los obstáculos, Antonio, como consumidor, por años vivió de cerca la dinámica del día a día en el cerro, " es una zona de candela, no es un lugar para visitar, no es un lugar para irse a tomar una selfie ", enfatiza.

Es que en ese entonces, en 2016, el cerro era controlado por dos bandas, la parte de arriba estaba dominada por Los Másters y sus faldas por los Latin Kings. Antonio vivía justamente abajo, pero también subía, es decir, ingresaba al territorio contrario, y eso era un conflicto, aunque asegura que él no pertenecía a ninguno de esos grupos, "tuve muchos problemas porque ellos ya tenían ese miedo de que yo fuera sapo".

Si alguien que vive en el cerro y no está involucrado en el mundo de las drogas sale de noche, corre peligro porque lo catalogan de "sapo". ​​​

Pero, ¿el cerro ha cambiado o siempre fue así? Antonio dice que no era tan violento antes, cuando él era estudiante, recuerda, "sí era un lugar donde se podía cruzar", y agrega que los mismos vendedores de droga "tenían un poquito más de escrúpulos, me decían estás con uniforme, no te puedo vender".

Algunos moradores también recuerdan, como parte de su infancia, subir el cerro, aunque con cautela, a apreciar la vista panorámica, hoy un beneficio usado para otro fin.

La supuesta conciencia que destaca Antonio de los microtraficantes de antaño ya no existe, "primero es el dinero, no importa quién seas, ni de dónde vengas, lo importante es vender". El aumento de la criminalidad, dice, ha provocado que los habitantes vivan encerrados "hasta asomarte a la esquina es un peligro".