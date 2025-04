El Banco Central de Ecuador (BCE) informó que la economía se contrajo en un 2 % en 2024 . La principal razón, según la entidad, fue la crisis energética, lo que derivó en pérdidas de USD 1 916 millones, también hay otros factores como la inseguridad o el contexto electoral que provocó incertidumbre para inversionistas . Sin embargo, la crisis no es nueva para el país, desde 2020, la economía no ha crecido considerablemente.

De hecho, la economía no ha logrado dinamizarse en los últimos años, mostrando una contracción desde 2022.

El analista económico Oswaldo Landázuri explica que Ecuador vive una múltiple crisis, por ejemplo, dice que el problema de la inseguridad, que ataca principalmente a los comercios, no ha sido solucionado.

Los pronósticos para 2025 tampoco son muy alentadores. El FMI proyecta un crecimiento del 1,7 %, aunque en diciembre del año anterior el panorama era un poco peor, con solo 1,6 %. Sin embargo, esa cifra es menor que la del Banco Central que apunta a un 2,8 %.

Según los expertos consultados por Ecuavisa.com, el gobierno tiene un sinnúmero de tareas en materia económica para el siguiente periodo. Desde equilibrar el déficit fiscal hasta aumentar el empleo adecuado o implementar un plan de explotación petrolera y minera.

Para lo primero, Landázuri y Herrera coinciden en que el Estado tiene que ser más eficiente y encaminar una reducción del tamaño de lo público. Ambos observan que medidas como la entrega de bonos sin un proyecto social que los respalde no es una política sostenible al largo plazo. Además, señalan que si el origen del dinero para ese tipo de subvenciones es el endeudamiento, la balanza es aún más desfavorable.

Landázuri explica que lo ideal en el siguiente periodo será nuevamente revisar los subsidios, aunque ve un panorama político complejo para lograrlo, luego de que, tras la eliminación parcial que aplicó Noboa, no hubo obra pública visible. Es decir, no hay manera de explicar a los ciudadanos que si se retiran recursos de los combustibles se pueda destinar a educación o salud, porque no se hizo eso antes.