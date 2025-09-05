Los Choneros y Los Lobos están al nivel de ISIS y Al Qaeda, según EE. UU.

Este 4 de septiembre de 2025, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró como organizaciones terroristas extranjeras a Los Choneros y Los Lobos, grupos narcotraficantes que operan en Ecuador y que son responsables de la violencia que atormenta al país. La decisión del Gobierno estadounidense se basa en la revisión de registros administrativos y la consulta al Fiscal General y al Secretario del Tesoro de ese país. Además, tiene como sustento la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por el nombre en inglés), que define a las actividades terroristas como aquellas que "sean ilegales según las leyes del lugar donde se cometen o que, de cometerse en los Estados Unidos, sería ilegal según las leyes de los Estados Unidos o de cualquier estado". Según el Departamento de Estado, hay 80 organizaciones que tienen esa categoría. Constan carteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que operan en Ecuador a través de Los Lobos y Choneros. Está el Tren de Aragua, de Venezuela; Mara Salvatrucha, de Centroamérica; o las FARC, en Colombia. Todos los anteriores operan en Sudamérica y tienen vínculos con el narcotráfico. También aparecen en la lista ISIS, el autodenominado Estado Islámico, un grupo paramilitar yihadista extremista. Es responsable de atentados, violencia a grupos religiosos, violaciones a derechos humanos. Así mismo, Al Qaeda, que también persigue la imposición de un régimen islámico radical. Es el grupo responsable de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Le puede interesar: Marco Rubio en Ecuador: ¿cuáles son las funciones del secretario de Estado de EE. UU.?

¿Qué puede hacer Estados Unidos contra Los Lobos y Choneros?

Marco Rubio dijo que, con la declaratoria, su país puede ir tras los bienes, propiedades, dinero de cualquier individuo relacionado con esos grupos. Dijo que es algo similar a lo ocurrido con las bandas criminales de Haití, en mayo de este año. La designación implicó que las personas relacionadas con las agrupaciones no tengan acceso al sistema financiero de Estados Unidos y que quienes ya tenían bienes sean bloqueados. También dijo que con la declaratoria será más eficiente el intercambio de datos de Inteligencia. "Ahora podemos proveer información sin ninguna limitación de cómo el gobierno de Ecuador lo quiera utilizar", indicó. Revise además: Alcaldes Muñoz, Álvarez y Zamora afirman que están unidos en la lucha contra el narcotráfico Para EE. UU. también es ilegal que personas colaboren con Los Choneros o los Lobos, entregando armas, instrumentos, servicios financieros, alojamiento, armas, transporte, entre otros. Quienes lo hagan también serán procesados por la justicia. Además, los miembros de las organizaciones declaradas como tal, son inadmisibles en territorio de Estados Unidos y pueden ser deportados.

¿Estados Unidos podría desplegar buques cerca de Ecuador, donde operan Los Choneros y Los Lobos, como lo ha hecho con Venezuela, por el Cartel de Los Soles?

Luego de que Estados Unidos desplegó buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, a propósito de la declaratoria del Cartel de Los Soles como organización terrorista, Marco Rubio fue consultado ayer, en la rueda de prensa en Carondelet, si el gobierno de Donald Trump ejecutará operaciones similares en las cosas de naciones aliadas, como Ecuador. El Secretario respondió: "Posiblemente, no sea necesario, porque esos países lo van a hacer, van a cooperar con nosotros". Santiago Carranco, Coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales (IRLAB) y docente de la UIDE, dice que no cabe un escenario en el que el país norteamericano intervenga las zonas tomadas por Los Lobos y Los Choneros. Lea más: Ecuador: cinco militares llamados a juicio por minería ilegal y supuesto vínculo con la mafia albanesa Sin embargo, recuerda que Ecuador ya tiene un acuerdo firmado con EE. UU. para permitir la presencia de tropas, así como la libre movilidad de buques, acuerdos suscritos durante la administración de Guillermo Lasso y ratificado por Daniel Noboa. Con esos convenios, que están vigentes, ambos países se comprometieron a realizar operaciones militares conjuntas entre las fuerzas de ambos países, además que contemplaba inmunidad para el personal estadounidense que participe. La internacionalista Andrea Balda, dice que la tensión con Venezuela es particular por el contexto político que le comprende. Recuerda que Nicolás Maduro es un objetivo para Estados Unidos. No obstante, dice que Trump sí podría usar el mismo argumento en Ecuador. Otro elemento a considerar es que el cartel de Los Soles fue catalogado como terrorista global especialmente designado, SDGT, por las siglas en inglés, categoría emitida por el Departamento de Tesoro y basada en la Orden Ejecutiva 13224; mientras que las organizaciones terroristas extranjeras, etiqueta otorgada a los grupos armados ecuatorianos, es una designación legal bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Lea más: En 56 años, Ecuador ha expandido su comercio a 49 países y más de 2 500 millones de consumidores

¿Cuándo una organización es catalogada como terrorista para Estados Unidos?