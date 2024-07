Martina asegura que nunca supo del embarazo de Violeta y tampoco siguió el proceso de fecundación en un centro especializado. Jamás la acompañó a los chequeos médicos y no acarició la barriga de violeta mientras se encontraba en estado de gestación.

Su abogado, Gustavo Canelos, dice que cuenta con pruebas para demostrar que su defendida no estuvo junto a su esposa en los tratamientos y chequeos. Por eso, para la audiencia de hoy presentará el informe con el que demuestra que Violeta acudió sola al centro de reproducción asistida, sin Martina. Asimismo, asegura que tiene un documento presentado ante el Registro Civil, del 13 de octubre de 2023, con el que Violeta admite que su hijo no pudo ser inscrito con sus apellidos porque consta como casada.

"Para poder tener a mi hijo fui sometida a un proceso de inseminación artificial en el cual mi cónyuge no tuvo participación alguna", señala el documento que Canelos presentará en la diligencia, hoy. El abogado afirma que también posee el informe estadístico de nacido vivo de Lucas. Según el jurista, en este papel consta que inscribieron al recién nacido, le dieron un número de cédula y le asignaron una identidad con los apellidos de Violeta, no con los de Martina.

Le parece un error que, en el presente caso, se cite al artículo 24, literal A, del Código Civil que hace referencia a filiación de paternidad y maternidad por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio o unión de hecho. La razón: esta norma solo contempla a parejas heterosexuales, pero no igualitarias.

Argumenta que Martina no ha determinado absolutamente nada y Violeta fue quien buscó embarazarse por su cuenta. Ahora, su defendida solo espera que se haga justicia. Enfatiza que no existe un certificado que diga que ella escogió al donante. Tampoco firmó un documento para prestar su consentimiento. "Yo me desperté un día y me dieron un hijo entre ella, el médico y Registro Civil".

