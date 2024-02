En los últimos siete años, Arsenio ha experimentado una serie de trastornos que han afectado su salud mental y física. Tuvo un alto grado de depresión, angustia y desarrolló una fuerte adicción al consumo de pasta base de cocaína.

Cuenta que todo se destruyó tras enterarse que no es el padre biológico de sus cuatro hijos, ahora de 31, 30, 25 y 20 años, quienes han sido su razón de ser. Se lo confesó su esposa, Noemí, tras pedirle el divorcio y luego les contó a los jóvenes. Finalmente, ella se fue con otra pareja.

La vida del hombre, de 57 años, no tenía sentido pese a que encontró una nueva mujer que lo ha apoyado de forma desinteresada. Hace ocho meses, trató de suicidarse tomando 14 pastillas para dormir. "Antes, yo trabajaba como visitador médico y sabía la dosis que necesitaba para no volver a despertar", contó en una entrevista a Ecuavisa.com. Sin embargo, su actual pareja notó que él no reaccionaba, llamó a una ambulancia y lo salvaron en un hospital.

Se toma las manos y su voz se quiebra a punto de llorar. Por momentos le tiembla la voz, pero retoma las fuerzas para continuar su relato. No es fácil recordarlo -afirma- porque la noticia le golpeó como un bombazo que destruyó todo lo que había planificado. Quería construir una casa bonita y pasar el resto de su vida junto a Noemí, pero todo se destruyó para siempre.

Buscó ayuda en el colectivo No al Fraude Paternidad, el cual proporciona asistencia legal, moral y psicológica a hombres víctimas de esa realidad desde 2017. Su director es Patricio Larco, quien pasó por problemas similares cuando descubrió que no era el papá de su segundo hijo. Se dedicó a consumir bebidas alcohólicas todos los días a solas en su departamento en Quito. Era la única salida que tenía para evitar el sufrimiento. También padecía crisis de ansiedad.

Esa agrupación cuenta con 16 agremiados de diferentes zonas del país y con esos casos, el activista ha realizado estudios sobre las secuelas que afrontan quienes viven ese tipo de situaciones. Hubo hombres a los que les dio angustia, depresión, ansiedad o simplemente se dedicaron a ingerir licor en grandes cantidades e incluso probaron sustancias estupefacientes como le pasó a Arsenio.

"Lo hacía para amortiguar el sufrimiento. Me ayudaba a que no me afectara y aplanaba mis emociones. Me daba igual ser feliz o no. A la larga, eso mermó en mi salud y presenté adicción", contó. Lo que más le duele es que su madre murió mientras se encontraba interno en un centro de desintoxicación. "Se fue triste, con rencor hacia la mamá de los chicos y nunca le perdonó lo que hizo".

Este tipo de historias -afirma Larco- son frecuentes entre quienes pertenecen a su agrupación. Las víctimas del fraude de paternidad afrontan siete etapas críticas. La primera es la desilusión y el shock emocional. De ahí viene la duda y la auto acusación porque los afectados no han sido capaces de reconocer la situación.

