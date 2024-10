181 restaurantes han sido clausurados por malas condiciones de higiene desde 2022, en Ecuador

De hecho, datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) refieren que en el país funcionan 58 259 sitios dedicados a la venta de alimentos preparados de todo tipo que generan 74 288 plazas de empleo. A criterio de la profesional, todavía queda mucho por controlar y considera que a Arcsa le hace falta más técnicos e infraestructura para ampliar los controles. No obstante, resalta que hay locales que sí se esmeran por mejorar su servicio y tienen protocolos de higiene adecuados. Afirma que en la gran mayoría de servicios de cáterin sí hay profesionalismo al momento de manipular las carnes, verduras, harinas, frutas, hortalizas, etc.

Los gremios de restaurantes y sitios turísticos apoyan los operativos, pero consideran que debe haber más cursos para modernizar la oferta gastronómica. Danilo Sánchez es miembro de la agrupación Turismo Gastronómico de Ibarra y presidente de la Cámara de Turismo de la capital de Imbabura. Afirma que los controles de Arcsa son positivos para mejorar la calidad de los alimentos. Como dirigente, se ha preocupado en capacitar a más de 300 personas en buenas prácticas de manufacturación con personal de la misma Agencia. "Tras esa experiencia, la mayoría de locales logramos calificación A".

A su juicio, más allá de la capacitación sobre las condiciones sanitarias y aseo, también depende mucho la educación del propietario y sus empleados. Lamenta que hay ciertos sitios que no cumplen las mínimas condiciones de salubridad. Pueden ser locales lindos y vistosos en la parte externa, pero las cocinas dejan mucho que desear. Por eso, se debe imponer la normativa que es de cumplimiento obligatorio.

Por su parte, Carlos Barrezueta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas (Asorest) también apoya que se intensifiquen los controles. El objetivo es que los procedimientos se manejen de forma adecuada para garantizar la salud y bienestar de los clientes. Pidió a las autoridades que se den capacitaciones y luego de esto se califique a los establecimientos para otorgar las certificaciones.

Si un local no cumple con los requerimienros, se le otorga un plazo de seis meses para corregir cualquier falla. Luego se les puede entregar un permiso que podría durar tres años. "Pedí unas capacitaciones, pero no he recibido respuesta de Arcsa". La idea es que no se sancione de primera mano, sino que se haga un diagnóstico y luego se realice una nueva inspección. "Si continúa lo mismo, obviamente se deberá tomar medidas más severas".

Para Carlos Andrade, presidente de la Asociación de Restaurantes de Cuenca (AREC), la prioridad es que su ciudad sea un destino gastronómico de calidad y uno de los aspectos más importantes es las buenas prácticas y certificaciones de calidad para alimentos y bebidas. Admitió que no todos los comerciantes que trabajan dentro de la cadena de valor están cumpliendo los procesos de buenas prácticas (cadenas de frío, manipulación de alimentos, etc.).

"Veo con buenos ojos lo que se está haciendo desde Arcsa y es impactante. Si no se lo hace caemos en lo mismo", precisó el dirigente. Cree que debe haber un proceso previo a lo sancionatorio y coincide que se debe capacitar a los dueños de restaurantes para subir los estándares de calidad. "Ayudamos a nuestros miembros y a quienes no lo son. Les proponemos certificaciones profesionales, programas de capacitación constante y mejora continua. No solo para quienes están en la cocina. Incluye a los proveedores".

