"Me vine a la casa de Evelin por que estoy mala, traigo la panza inflamada con mucho gas, por la anestesia pero bueno", declaró, además de agradecer al equipo médico que la trató de una forma genuina, solo como ella conoce, "todo muy limpio, los doctores súper buena onda, buenas personas, muy amables".

¿Quién es Wendy Guevara, la primera mujer transexual en ganar un reality latinoamericano?

También aprovechó para profundizar con respecto a los malestares que padeció antes de ingresar a quirófano: "Tengo una piedra en las vías biliares que quiere migrar al páncreas, por eso me duele mucho y hasta me dijo el doctor: '¿cómo es posible que puedas aguantar tanto dolor?', porque no me podía ni parar", reveló Wendy.