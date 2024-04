¡Madonna y la influencer Wendy Guevara encienden las redes tras aparición sorpresa en pleno concierto!

La impulsadora de contenido digital estuvo en el mismo escenario que la mítica artista, dos mundos paralelos juntándose, los videos del momento en redes sociales no paran de difundirse hasta el momento: “Muy orgullosa (estoy) de que las personas, por ejemplo ella, que es una artista super internacional, la reina, nos tome en cuenta a las chicas de la comunidad trans ...”, contó sobre la experiencia en el programa Hoy.

Pese a que la fanaticada de la representante de la comunidad LGBT está más que contenta, los detractores no hacen falta en redes sociales, mismos a los que Wendy decidió enviarles un mensaje: “La verdad yo sé que mucha gente se enoja y dice: ‘Habiendo tanta artista’, pues márquenle a Madonna, a ver si les contesta...”.

El momento detrás de cámaras fue icónico, los nervios por parte de la mexicana estuvieron desde el minuto 1 pese a que su arrolladora personalidad la ha llevado a donde está: “Me dijeron: ‘Madonna está haciendo oración y ya va a salir’. Los nervios pasan y a mí se me iba, estoy todavía con el impacto porque están las redes sociales llenas de mí, y dije: ‘Cómo no me fui más bonita’...”, explicó entre risas, minutos antes de despedirse de la ciudad en la que sucedió la viral escena.

Wendy Guevara creía que no sería la ganadora de La Casa de los Famosos México por ser trans