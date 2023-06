La influencer es una sensación porque siempre da de qué hablar en las redes sociales, es motivo de memes y se viraliza constantemente, sin embargo, ella considera que hay una poderosa razón por la que no podrá ganar el reality . En una conversación con Apio Quijano , ambos ​​​​​​especularon quiénes tendrían más posibilidades de llevarse el gran premio que consiste en cuatro millones de pesos ($230,000 dólares), Wendy mencionó a su interlocutor, así como a Emilio Osorio, Raquel Bigorra, Poncho De Nigris y Bárbara Torres entre sus favoritos, dejando claro que no cree tener oportunidad de triunfar.

A pesar de los intentos del integrante de Kabah por motivarla, Wendy mantuvo su postura porque piensa que el público mexicano no está preparado para verla ganar, debido a que todavía existen muchos prejuicios sobre su identidad.

"No es que yo me sobaje, o que no crea en mí, sí creo en mí, pero nunca se ha visto en la televisión abierta eso, jamás, también está difícil, hay mucha gente muy fuerte” expresó Guevara.

