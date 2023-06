Analía Bravo García es la primera doctora transfemenina del Ecuador. Se siente orgullosa de su profesión y lo que hace para salir adelante. "Muchas chicas de mi comunidad me escriben por Internet para motivarse y me admiran. Me da gusto saber que inspiro a mucha gente valiosa", contó a Ecuavisa.com.

Tiene 35 años. Se graduó como médica general y cirugía en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí con 9,39 puntos sobre 10 y fue el segundo mejor promedio, entre los 108 médicos de su promoción. Pero eso no es todo, en la Universidad de Buenos Aires (UBA) estudió una especialización en infectología y en la actualidad sigue otra de hepatología

A esto se suma que cursa un magister en medicina estética en la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Vive en la capital de Argentina, desde hace cinco años, pero su objetivo es regresar a Manta, su tierra natal en Manabí, en donde siempre se caracterizó por ayudar a gente de escasos recursos en las brigadas médicas que visitaban los barrios. Le puede interesar: GLBTIQ+: estas son las redes sociales más inseguras para la comunidad