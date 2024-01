La famosa influencer Paola Suárez fue brutalmente agredida por su prometido: le rompió dos costillas y casi pierde un ojo

Según las declaraciones de la influencer de origen mexicano, el hombre la golpeó, pateó en el rostro y el cuerpo, dejándola con graves heridas. La influencer también aseguró que Castro Gómez le quebró dos costillas y que la dejó a punto de perder un ojo.

"No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste 2 costillas y me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto", escribió en su cuenta oficial Suárez.