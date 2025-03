De los tribunales a la televisión, harán serie sobre la disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni

De esta forma, la nueva producción se alinea con la estrategia del estudio de centrarse en historias de crímenes reales , similar a sus producciones anteriores Johnny vs. Amber: The U.S. Trial y Kim vs. Kanye: The Divorce.

Un juez fija para marzo de 2026 el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

Esta nueva docuserie se suma a otras producciones que ya han abordado el caso, como He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni de ITN Productions.

Tras denunciar acoso sexual y conductas perturbadoras en el set de It Ends With Us (Romper el círculo), Lively sostiene que Baldoni y Wayfarer Studios iniciaron un plan para perjudicar su reputación.



Blake Lively señala a la campaña de Justin Baldoni, de traumatizar a sus hijos y esposo

Baldoni, junto con sus socios y Wayfarer Studios, su compañía productora, han presentado una demanda contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su representante de prensa, argumentando que la pareja y su equipo tomaron control de su película y luego intentaron sabotear su trayectoria profesional.

Según el actor, la esposa de Ryan Reynolds buscó perjudicarlo al trabajar con The New York Times en un artículo que exponía su denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California, donde ella lo acusaba de acoso sexual y represalias.



¿La amistad entre Taylor Swift y Blake Lively está en la cuerda floja?

A pesar de la demanda de 400 millones de dólares de Baldoni, los abogados de Lively afirman que ella tenía el derecho legal de presentar su denuncia y hacerla pública. Lively ha solicitado la desestimación de dicha demanda, mientras que Baldoni niega todas las acusaciones. El juicio se llevará a cabo el 9 de marzo de 2026.