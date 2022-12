Tiko Tiko revela sus secretos para lucir eternamente joven

La mayoría de los ecuatorianos crecimos viendo el programa de Tiko Tiko y nos fascinaban sus canciones educativas. El artista ha alegrado la vida de varias generaciones y aunque el tiempo pasa, su aspecto se mantiene igual.

Ernesto Huertas, el hombre detrás del personaje, aseguró que todo depende de cómo manejamos la vida.

"Yo tengo un régimen muy especial. Toda mi vida he sido deportista. He hecho tenis de campo, de mesa, golf, equitación, esquí, cuanta cosa ha existido, yo lo he hecho". Expresó el artista, quien además comentó que también acude al gimnasio hasta la actualidad.