"El Chino" Moreira se vuelve a dar una oportunidad en el amor

Moreira señaló que el amor está en el aire y sus seguidores ya conocen quién es la nueva dueña de su corazón. Su nombre es María José Dass , pero el actor no dejó que el Lazito se le acerque con las cámaras porque indicó que, a pesar de conocer a varias personas del medio, ella no forma parte del mismo.

"Que me haga reír de nuevo es algo bonito. Que me haga reír, que me haga creer que sigo siendo romántico... esas cositas que me nacen de nuevo, son las que me hacen enamorar de la persona con la que estoy ahorita", expresó "El Chino".

Resaltó que todavía no tienen una relación, están en el proceso de conocerse a pesar de haber sido amigos mucho tiempo y que no tiene apuros para pedirle a su nuevo amor que inicien en relación oficial porque le gusta hacer todo a su tiempo y con calma.