Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, compartió un emotivo mensaje en Instagram al despedirse de la serie que lo vio crecer. “Al cerrar este capítulo de mi vida, no puedo evitar estar eternamente agradecido por las personas increíbles que he conocido y las valiosas lecciones de vida y carrera que aprendí”, escribió. El actor acompañó su publicación con fotos nostálgicas de los primeros días del rodaje y destacó la influencia de los creadores, los hermanos Duffer, quienes le enseñaron a valorar el tiempo y la meticulosidad en el proceso creativo.

Schnapp, al igual que el resto de sus compañeros de la serie comentaron que desde el momento en que leyeron la última temporada terminaros sorprendidos. No podemos esperar a que el público vea lo que acabamos de grabar, es un final increíble"