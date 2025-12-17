Televisión
Sofía Vergara confirma su romance con Douglas Chabbott, 14 años menor que ella

Con un romántico "Te amo" desde Nueva York, la estrella de Modern Family hizo oficial su relación con el empresario estadounidense, 14 años menor que ella.

   
    Fotografía publicada por Sofía Vergara. ( RRSS )
A pocos días de terminar el año, Sofía Vergara ha decidido romper el silencio y confirmar lo que era un secreto a voces en Hollywood.

Tras meses de especulaciones y fotografías captadas por paparazzis, la barranquillera utilizó su cuenta de Instagram —donde la siguen más de 35 millones de personas— para presentar oficialmente a su nueva pareja: el empresario Douglas Chabbott.

La confirmación llegó a través de una selfie muy natural captada en un restaurante de Nueva York, acompañada de un contundente mensaje: “Te amo”.

Con este gesto, la actriz de 53 años cierra un ciclo de rumores que comenzó en mayo pasado y se consolida sentimentalmente dos años después de su mediático divorcio de Joe Manganiello.

Fotografía previa de Sofía Vergara con Douglas Chabbott.
Fotografía previa de Sofía Vergara con Douglas Chabbott. ( RRSS )

Aunque la foto oficial se publicó este miércoles, la historia entre Sofía y Douglas tiene meses de recorrido. Los hitos clave de su relación incluyen gestos de cariño en el Festival de Cine de Cannes y su asistencia al concierto de regreso de Oasis en septiembre de 2025.

Uno de los puntos que más ha generado conversación en redes sociales es la diferencia de edad, ya que Chabbott tiene 39 años, frente a los 53 de la colombiana. Sin embargo, a juzgar por la sonrisa de Vergara en su última publicación, los 14 años de diferencia no son un obstáculo.

La publicación ya supera los 120 mil likes y ha recibido el visto bueno de celebridades internacionales como la cantante Anitta, quien celebró la felicidad de la actriz en los comentarios.

