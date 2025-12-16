Fátima Bosch, Miss Universo 2025, es bajada a la fuerza de un carro alegórico en México

El retorno de Fátima Bosch a su natal Tabasco tras coronarse como Miss Universo 2025 en Tailandia no ha estado exento de controversia. Durante el pasado fin de semana, la reina de belleza protagonizó un incidente que ha dividido a la opinión pública y se ha vuelto tendencia mundial en plataformas como TikTok y X (antes Twitter). Lea: Puerto Rico detiene pagos a Miss Universo tras polémicas y exige más transparencia

Fátima Bosch recibida por las autoridades de Tabasco. ( )

Mientras Bosch recorría las calles de Villahermosa sobre un carro alegórico, rodeada de cientos de miles de personas que la ovacionaban, el ambiente de celebración dio un giro inesperado. En los videos captados por los asistentes, se observa a la modelo de 25 años bailando con entusiasmo y saludando al público. Lea: Nadia Mejía a su llegada a Ecuador: "Esperaba más transparencia en el Miss Universo" Sin embargo, ante la falta de una respuesta inmediata a las indicaciones de bajar del vehículo, un miembro del equipo de logística la tomó por la cintura y la descendió a la fuerza. Aunque la Miss Universo reaccionó con una risa nerviosa intentando mantener la compostura, el gesto fue calificado por muchos internautas como un "desaire público" e "irrespetuoso".

Hasta el momento, la organización del evento no ha emitido un comunicado oficial. Sin embargo, han surgido dos versiones principales sobre el hecho:

Algunos asistentes señalaron que el carro alegórico estaba sobrepoblado, lo que representaba un riesgo estructural para la integridad de la reina y sus acompañantes.

Otros defienden que fue una medida drástica para agilizar el avance del desfile hacia el Estadio Centenario, donde la esperaba un recinto totalmente abarrotado.