En febrero de este año, Williams se pronunció sobre su enfermedad, "Quiero decir que tengo una inmensa gratitud por el amor y las amables palabras que he recibido después de compartir mi diagnóstico de afasia y demencia frontotemporal (DFT). Déjame decir, ¡guau! Su respuesta ha sido abrumadora", estableció en un comunicado enviado a The Associated Press, "Los mensajes compartidos conmigo me han conmovido, recordándome el poder de la unidad y la necesidad de la compasión".

La demencia frontotemporal es la misma enfermedad que padece Bruce Willis, situación que lo ha dejado en manos de su esposa, Emma Heming, así como sus hijas, y hasta su propia expareja, Demi Moore. Lamentablemente, y pese a los cuidados, la salud de la celebridad se ha deteriorado con magnitud, convirtiéndolo casi en otra persona.